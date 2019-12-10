Умер Юрий Лужков. Экс-мэра Москвы любили донбасские чиновники, у него были проблемы с СБУ еще 10 лет назад

На 84 году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой источник в горадминистрации.



Позже эту информацию подтвердил нынешний мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2019 г.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были провести операцию на сердце.



Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год.



В середине двухтысячных годов в Донецке многие местные чиновники публично ориентировались на Москву и ставили в пример благоустройство столицы РФ. Делегации из двух городов часто посещали друг друга.



В 2009 году мэр Северодонецка вручил Лужжкову удостоверение почетного гражданина этого города в Луганской области. В юности Лужков работал в Северодонецке и руководил опытно-конструкторским бюро автоматики.



При этом в Украине Лужкова запомнили и из-за посягательств на территориальную целостность. В мае 2008 года он заявил, что Севастополь должен быть отдан России. После этого СБУ приняла решение о бессрочном запрете въезда Лужкова в Украину.



В июне 2010 года Лужкову снова был разрешен въезд в Украину, о чем в телефонном разговоре ему сообщил тогдашний президент Виктор Янукович. Впрочем Лужков потом заявил, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.