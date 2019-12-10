Гончарук: Во время переговоров Украины с Россией возможны «газовые войны»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой «газовой войны». Об этом он сообщил в Facebook по итогам вчерашней «нормандской встречи» в Париже.



Гончарук отметил, что Украина добилась выведения вопросов транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.



«Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно — с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток-2 не достроен», — подчеркнул он.



Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража.



«Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем — долг можем принять газом», — добавил Гончарук.



Действие нынешнего транзитного договора, который был подписан 10 лет назад, истекает 31 декабря 2019 года. 13 декабря — крайний срок для подписания транзитного договора, чтобы он начал действовать с 1 января 2020 года.