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Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения

10 декабря 2019, 12:59

Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин выразил недовольство в связи с отказом украинской стороны от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом он заявил эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Пушилин полагает, что Украина согласилась на три участка разведения «по надуманным причинам. «Мы не очень оптимистично настроены в адрес Украины», — подчеркнул он.

Также Пушилин в очередной раз призвал украинскую власть к прямому диалогу с руководством группировок «ДНР» и «ЛНР». «Отговорки президента Украины по поводу каких-то других переговорщиков звучат по меньшей мере нелепо, не хочу даже вдаваться в подробности», — добавил он.

Также недовольство отказом Украины пойти на полномасштабное разведение войск выразил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к участвовавшему в «нормандских» переговорах помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

«Украинская сторона отказалась разводить силы по всей линии соприкосновения, хотя соглашались раньше. Это говорит об их лицемерии, когда одновременно публично заявляют о мире, а в кулуарах — о страхе перед радикалами», — подчеркнул Чеснаков в своем Telegram-канале.

9 декабря в на саммите в «нормандском формате» в Париже стороны договорились о разведении сил на трех новых участках до марта 2020 года.

В сентябре глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что Зеленский согласен на разведение войск сразу по всей линии соприкосновения, чтобы не ждать «300 лет».

После «нормандского саммита» Зеленский сказал, что сначала разведение пройдет на участках, важных для местных жителей. Также он заявил, что есть ряд участков, «где мы не можем стратегически, политически» провести отвод сил.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что равзедение на многих участках невозможно из-за вопросов безопасности.

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Разведение сторон

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