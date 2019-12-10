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Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев

Обновлено
10 декабря 2019, 14:51

Погибший на Донбассе сотрудник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев

Сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов, который погиб на Донбассе, был одним из тайных свидетелей по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства, передает УНН.

«Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины...», - сказал судья.

Прокурор Игорь Земсков рассказал УНИАН, что Каплунов опроверг версию адвокатов обвиняемых о том, что участники Майдана стреляли по правоохранителям из гостиницы «Украина».

1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе погибли два сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).

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