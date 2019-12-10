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ГБР открыла уголовное дело против Порошенко из-за Минских соглашений

10 декабря 2019, 16:38

ГБР открыла уголовное дело против Порошенко из-за Минских соглашений

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по факту возможной государственной измены за согласование Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом во сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто производство.

В подтверждение Портнов опубликовал ответ ГБР в своем Telegram-канале.

Источник: Portnov / Telegram

​​Предварительная квалификацией является — часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

По версии Портнова, Порошенко, достигая договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины «с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» и осознавая, что Российская Федерация является стороной конфликта, «сознательно прописал эти условия в документе от 12 февраля 2015 года». «То есть действовал в интересах Российской Федерации, поскольку прекращение войны и восстановления территориальной целостности Украины привязал к моменту, когда на это появится воля Российской Федерации», — утверждается в заявлении Портнова, которое было направлено в адрес ГБР.

Ранее Петр Порошенко являлся участником 13 уголовных производств. В ГБР говорили, что они были открыты как по заявлению Портнова, так и других лиц. Расследования по этим делам продолжается, Порошенко игнорирует допросы в ГБР.

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