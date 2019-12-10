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УП: В деле АТОшников, которые могут связаны с убийством Шеремета, засекретили решения суда

10 декабря 2019, 18:00

УП: В деле АТОшников, которые могут связаны с убийством Шеремета, засекретили решения суда

Из публичного судебного реестра исчезли 9 судебных решений, принятых Печерским райсудом Киева с 6 по 21 ноября, по делу участников АТО Инны и Владислава Грищенко, которых подозреваемых в попытке убийства на Ивано-Франковщине. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, они касались арестов и продления арестов подозреваемых, проведения экспертиз и тому подобное.

Эти решения появились в реестре после того, как СМИ начали писать о деле и возможном его связи с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

По состоянию на 9 декабря постановления еще значились в реестре, однако ссылки на них уже были неактивны. По состоянию на 10 декабря документы исчезли из реестра вообще.

В то же время, в доступе остаются два последних киевские решения и предыдущие решения Ивано-Франковского суда, принятые до того, как дело передали в Киев.

Инну и Владислава Грищенко подозревают в попытке убить Ивано-Фраковского криминального авторитета.

По данным УП, они также фигурирует в расследовании убийства журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета. Однако официально подозрения в этом деле им не объявляли.

Большинство судебных решений в деле Шеремета также засекречены.

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