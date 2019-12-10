УП: В деле АТОшников, которых могут быть связать с убийством Шеремета, засекретили судебные решения

Из публичного судебного реестра исчезли 9 судебных решений, принятых Печерским райсудом Киева с 6 по 21 ноября, по делу участников АТО Инны и Владислава Грищенко, которых подозреваемых в попытке убийства на Ивано-Франковщине. Об этом сообщает «Украинская правда».



По данным издания, они касались арестов и продления арестов подозреваемых, проведения экспертиз и тому подобное.



Эти решения появились в реестре после того, как СМИ начали писать о деле и возможной ее связи с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.



По состоянию на 9 декабря постановления еще значились в реестре, однако ссылки на них уже были неактивны. По состоянию на 10 декабря документы исчезли из реестра вообще.



В то же время, в доступе остаются два последних киевские решения и предыдущие решения Ивано-Франковского суда, принятые до того, как дело передали в Киев.



Инну и Владислава Грищенко подозревают в попытке убить Ивано-Фраковского криминального авторитета.



По данным УП, они также фигурирует в расследовании убийства журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета. Однако официально подозрения в этом деле им не объявляли.



Большинство судебных решений в деле Шеремета также засекречены.