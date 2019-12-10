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Из центра Краматорска убрали мемориал жертвам обстрела. У властей говорят — чтобы спасти от вандалов

10 декабря 2019, 23:33

Из центра Краматорска убрали мемориал жертвам обстрела. У властей говорят — чтобы спасти от вандалов

Открытие мемориала на улице Дворцовая 10 февраля 2018 года Открытие мемориала на улице Дворцовая 10 февраля 2018 года

Памятник жертвам обстрела Краматорска 10 февраля 2015 года перенесли из центра города на территорию воинской части. Информацию об этом распространили первыми пользователи социальных сетей.

По словам пользовательницы Люсии Оли, памятник перенесли с улицы Дворцовая по распоряжению мэра Андрея Панкова «для того, чтобы глаза не мозолил». Пресс-секретарь Краматорского горсовета Ольга Юрасова опровергла в комментариях эту информацию, заявив, что мемориал перенесли по инициативе собственников для того, чтобы уберечь от вандалов.

«Было обращение от владельцев инсталляции с просьбой о ее переносе, поскольку вандалы периодически разрушали ее. Было решено перенести в воинскую часть для того, чтобы сохранить», — написала она.

Позже опровержение появилось и на странице горсовета в Facebook.

Отмечается, что мемориал «Сколько людей еще должно погибнуть?» перенесли по запросу рекламного агентства «Мекс Адвертайзинг» из-за того, что за первые 2 месяца его неоднократно повреждали неизвестные.

В доказательство в пресс-службе привели фотографии повреждений памятника.

Источник: Краматорське самоврядування/Facebook

Мемориал открыли в феврале 2018 года. Мемориал открыли в феврале 2018 года.

10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска из системы реактивного залпового огня «Смерч»  погибли 17 человек, 64 были ранены, среди них — пятеро детей. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

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