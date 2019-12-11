Штаб насчитал 11 нарушений «режима тишины» на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется , что обстрелы зафиксированы у Лебединского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды неподалеку Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Широкино — из автоматических гранатометов.



Также обстрел зафиксирован у Майорска — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Кондрашевской Новой — из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Шумов — из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Луганского — из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов, вблизи Катериновки и Новолуганского — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток штаб обстрелов не фиксировал.