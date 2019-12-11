Фильм о женщинах из зоны конфликта на Донбассе попал в шорт-лист премии BAFTA

Короткометражный фильм «Анна» о женщинах на Донбассе попал в шорт-лист фильмов, претендующих на премию BAFTA Британской киноакадемии. Об этом пишет Buro 24.



Фильм поборется за награду «Лучший британский короткометражный фильм».



Фильм израильского режиссера Декеля Беренсона рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна, которая живет в зоне конфликта на Донбассе и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Однажды она приходит на вечеринку, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви, и встречает на ней собственную дочь. Центральную роль в картине сыграла украинская актриса театра и кино Светлана Барандич.



1 декабря фильм «Анна» получил премию независимого британского кино BIFA.