В Молдове заявили, что беглый олигарх попросил политубежища в Украине

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх-беглец Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища не только в США, но и в Украине.Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на мэра молдавского города Бельцы, лидера пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого.



«Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России», — сказал Усатый.



Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что олигарх поселился в США.



В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк выехал из Молдовы сразу после того, как правительство Демпартии, которую он ранее возглавлял, объявило об отставке.