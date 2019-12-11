ФСБ отчиталась о задержании российского сторонника «Правого сектора». Утверждается, что он готовил взрыв

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании сторонника украинской организации «Правый сектор», который якобы собирался устроить взрыв у административного здания в российском городе Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центре общественных связей ФСБ.



Задержанным является россиянин 1983 года рождения. Как сообщается, его задержали в Мурманске 10 декабря в тот момент, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.



Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 Уголовного кодекса РФ).



Также спецслужбой было опубликовано видео задержания.