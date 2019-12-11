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В Кремле не видят причин не доверять «Первому каналу» из-за ошибки в сюжете об МН17

11 декабря 2019, 16:00

В Кремле не видят причин не доверять «Первому каналу» из-за ошибки в сюжете об МН17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибка в сюжете «Первого канала» о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом не подрывает доверия к этому госканалу. Об этом пишет «Коммерсант». Речь идет о ложных обвинениях в крушении самолета в адрес украинской авиации. Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем MH17. 

«Это вовсе не подрывает. Вокруг столь резонансных тем, вокруг такой трагедии, которая произошла с Boeing, важно давать всю палитру версий, не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы», — сказал Песков журналистам.

Сюжет вышел в ноябре 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Сам Леонтьев заявил изданию «Подъем!», что сюжет задумываться изначально как «интеллектуальная провокация» и «никаких утверждений, что то, что мы говорим — правда, в сюжете нет».

«Какая же здесь ошибка? В сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством», — сказал Леонтьев, добавив, что не считает, что совершил ошибку.

В своем сюжете журналисты «Первого канала» показывали снимок, который якобы указывал на причастность ВВС Украины к крушению МН17. Тогда первый вице-президент РСИ Иван Андриевский заявлял, что на фотографии не выявлены признаки подделки.

Снимок был предоставлен авиаэкспертом Джорджом Билтом, который по словам Леонтьева, «подтвердил свою позицию и свою публикацию». Однако это не совпадает с действительностью.

В ноябре 2014 года издание BuzzFeed News разыскало Джорджа Билта, который отправил спутниковый снимок Андриевскому. Как пишет «Медуза», Билт подтвердил, что сделал это после того, как нашел в интернете доклад РСИ о том, что к крушению «боинга» могла привести атака украинского истребителя. Это совпадало с выводами любительского расследования Билта, и он решил показать РСИ спутниковый снимок, который нашел на одном из форумов.

При этом, по словам Билта, он дал ссылку на форум и предупредил, что не может сам оценить подлинность снимка. Американец заявил, что был шокирован, когда увидел свое конфиденциальное письмо Андриевскому в эфире Первого канала.

«Эти ребята либо совсем отчаянные, либо полные непрофессионалы», — сказал Билт.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

 

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