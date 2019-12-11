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Апелляционный суд арестовал подозреваемого в смертельном избиении активиста из Бахмута

11 декабря 2019, 16:30

Апелляционный суд арестовал подозреваемого в смертельном избиении активиста из Бахмута

В Бахмуте апелляционный суд Донецкой области отправил под арест 16-летнего Николая Барабаша, являющегося подозреваемым в избиении местного активиста Артема Мирошниченко, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Подозреваемый будет находится под стражей до 29 января 2020 года без права выхода под залог.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу обвинения и изменил меру пресечения в виде домашнего ареста, которую на прошлой неделе избрал суд первой инстанции.

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Артем Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. После этого активист находился в коме. 6 декабря стало известно о его смерти.

После смерти Мирошниченко полиция переквалифировала статью дела на «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».

Подозреваемым в нападении на Мирошниченко оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его 17-летнего приятеля , который был рядом с ним в момент нападения. Позже в суде выяснилось, что он также участвовал в изиении. 

Артемовский горрайонный суд избрал 16-летнему подозреваему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте в СИЗО. Его знакомому была избрана мера пресечения в виде ареста, так как у него уже есть судимость за грабеж.

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