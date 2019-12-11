СМИ: Завтра ЕС одобрит продление санкций против России

Главы государств и правительств стран ЕС намерены в четверг дать согласие на продление санкций против России. Об этом стало известно Bloomberg от чиновника ЕС на условиях анонимности, передает ZN.UA.



Санкции одна из тем, которые вынесены на рассмотрение участников стартующего 12 декабря саммита ЕС. Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых должен был истечь 31 января 2020 года. Этот пакет санкций обычно продлевают на полгода.



Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.



Экономические санкции включают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет экспорта и импорта оружия; запрет ввоза в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.



Ожидается, что Европейский совет заслушает доклады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции в отношении России.



«Они проинформируют лидеров о выполнении минских соглашений по результатам саммита нормандского формата 9 декабря в Париже. Как вам известно, санкции связаны с этим вопросом», — сказал чиновник ЕС в среду в Брюсселе, комментируя повестку дня европейского саммита 12-13 декабря.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры.



Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных».



До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь.



Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.



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