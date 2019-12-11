Сурков обвинил Авакова в допивании вина «нормандской четверки»

Помощник президента России Владислав Сурков назвал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он «психанул» на переговорах «нормандской четверки» пьяными фантазиями.



«Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова», — сказал Сурков «Коммерсанту».



«В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко не подпустили" к переговорам», — продолжает помощник президента РФ.



Слова Авакова в интервью Дмитрию Гордону о том, что в конце саммита он выпил вино, Сурков трактовал так, что глава МВД «пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки"».



«Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного"", — подчеркнул помощник Владимира Путина.

После «нормандского саммита» Арсен Аваков заявил, что во время переговоров Владислав Сурков «психанул» из-за вопроса разведения войск на Донбассе.