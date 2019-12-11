СБУ задержала группу людей, которых подозревают в продаже военной информации России

Служба безопасности задержала группу, которую подозревают в продаже закрытой государственной информации, в том числе и военной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным правоохранителей, четверо задержанных якобы предлагали свои «услуги» на сайте, размещенном на иностранном сервере. Сотрудники СБУ задокументировали, что только через один из своих сервисов они якобы сотрудничали с около 50 заказчиками, часть из которых была из РФ.



В офисе и по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику с базами данных, которые являются собственностью государства и имеют ограниченный доступ, а также кредитные карточки, на которые они получали деньги за проданную информацию.



Открыто уголовное дело по двум статьям (ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2) УКУ. Следственные действия продолжаются.