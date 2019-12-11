Зеленский попросил ЕС сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем сообщил, что надеется на продление санкций в отношении РФ. Об этом сообщается на сайте главы государства.



«Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», - сказал он.



Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.



Также он поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал ему успехов во главе высшего органа ЕС и пригласил посетить Украину.