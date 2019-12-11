Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 декабря.

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря и принять законопроект № 2569, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса сроком на один год.

На сайте Офиса президента отредактировали документ, принятый «нормандской четверкой» на саммите в Париже 9 октября, в части, где говорится об «особом статусе» Донбасса. По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, текст отредактировали для более корректного перевода.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибка в сюжете «Первого канала» о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом не подрывает доверия к этому госканалу. Речь идет о ложных обвинениях в крушении самолета в адрес украинской авиации. Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем MH17.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи лидеров «нормандского формата» и призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе.



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