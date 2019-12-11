Украинская сторона СЦКК просит ОБСЕ не допускать боевиков к восстановленной части моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе просит ОБСЕ посодействовать недопущению пребывания в Станице Луганской боевиков с повязками СЦКК. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



«Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ относительно содействия в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста», — говорится в сообщении.



Кроме того, руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко проинформировал координатора команды СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦЦК Кайрата Асанова о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения № 3.



Следующая рабочая встреча с группой СММ ОБСЕ запланирована на 19 декабря после проведения очередного заседания ТКГ в Минске.