Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск

Грузовики 95-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск. Как утверждают сепаратистские СМИ, было доставлено детское питание.



В Донецке отчитались о получении 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинского имущества, передает ДАН.



В Луганск 9 автомобилей доставили 99,5 тонны груза, пишет ЛИЦ. В его составе — 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Грузовики МЧС России приезжают на Донбасс уже девятую неделю подряд. Причины такой активизации в РФ и группировках «Л-ДНР» не объясняют. С начала года это уже 11-й «гуманитарный конвой» из России.



Украинской стороне и международным наблюдателям содержание груза неизвестно, так как грузовики проезжают через неподконтрольные властям пограничные пункты пропуска. В Госпогранслужбе Украины неоднократно отмечали, что это нарушает международные гуманитарные нормы.