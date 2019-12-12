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Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск

12 декабря 2019, 09:11

Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск

Грузовики 95-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск. Как утверждают сепаратистские СМИ, было доставлено детское питание.

В Донецке отчитались о получении 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинского имущества, передает ДАН.

В Луганск 9 автомобилей доставили 99,5 тонны груза, пишет ЛИЦ. В его составе — 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Грузовики МЧС России приезжают на Донбасс уже девятую неделю подряд. Причины такой активизации в РФ и группировках «Л-ДНР» не объясняют. С начала года это уже 11-й «гуманитарный конвой» из России.

Украинской стороне и международным наблюдателям содержание груза неизвестно, так как грузовики проезжают через неподконтрольные властям пограничные пункты пропуска. В Госпогранслужбе Украины неоднократно отмечали, что это нарушает международные гуманитарные нормы.

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