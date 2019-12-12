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Сегодня Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса

12 декабря 2019, 09:40

Сегодня Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса

Во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады будет голосование за продление на один год действия закона об особенностях местного самоуправления (особого статуса) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий законопроект значится первым в повестке дня парламента. Известно, что в тексте документа предлагается изменить только год — «2020» вместо «2019».

Вчера профильный комитет Рады по вопросам местного самоуправления рекомендовал парламенту продлить действие закона.

Заседание парламента начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно смотреть здесь:

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год. 

Осенью Зеленский обещал, что после «нормандского саммита» будет принят новый закон об «особом статусе» Донбасса. Однако написание нового закона решили перенести на 2020 год.

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы, которые предполагают, что это произойдет после вывода из Донбасса иностранных войск, боевиков и проведения местных выборов по украинскому законодательству. 

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