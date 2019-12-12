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Кабмин подал законопроект о невозможности возврата Приватбанка Коломойскому

12 декабря 2019, 11:43

Кабмин подал законопроект о невозможности возврата Приватбанка Коломойскому

Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозврате банков бывшим владельцам. С текстом документа ознакомилась «Европейская правда».

Так, Кабмин инициирует изменения в законодательство, касающиеся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

В частности, исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Именно согласно статье 41.1 упомянутого закона «Приватбанк» был выведен с рынка.

По данным собеседника журналистов в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Вместе с тем издание не нашло во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Среди других новаций закона.

— Переписан раздел о существенное участие в капитале банка и его структуру собственности. Все достаточно жестко и под контролем НБУ. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретения существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

— Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ — ликвидности, капитала и др.

— НБУ получает право требовать изменения состава совет или правление банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны.
Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

— Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

— Уточняется понятие банковской тайны (решение о признании банка неплатежеспособным является БК), прописываются условия распространения информации, которая относится к БК. Раскрытие БК Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физ-лица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему «реального ущерба».

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка приняло решение о национализации банка и влило в его капитал свыше 155 млрд гривен. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова считает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе поддержки могут затормозиться из-за спора между государством и Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком.

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