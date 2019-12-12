СБУ узнала о вербовке военного сотрудниками ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России пыталась завербовать украинского военнослужащего, проходящего службу в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что военный посещал близких родственников на территории РФ. Во время одного из визитов, по данным спецслужбы, его вынудили подписаться под письменным сотрудничеством с ФСБ.



«Для этого они (сотрудники ФСБ, прим.) использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного. По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений», — говорится в сообщении.



В частности, российскую спецслужбу интересовала информация о радиолокационных станциях и о ее возможностях по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.



Военный самостоятельно обратился в СБУ и рассказал об обстоятельствах своей вербовки, подчеркивают в СБУ. По информации ведомства, военный не выполнил ни одного задания ФСБ.



В связи с этим, суд освободил его от уголовной ответственности.