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В «Слуге народа» рассказали, когда начнут писать новый закон об «особом статусе» Донбасса

12 декабря 2019, 12:30

В «Слуге народа» рассказали, когда начнут писать новый закон об «особом статусе» Донбасса

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пронозирует, что новый законопроект об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать после марта 2020 года. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал «Прямой».

«Я думаю, что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта», — отметил Арахамия.

Депутат добавил, что до сих пор никто не приступал к разработке нового закона.

Новый законопроект будет базироваться на тех наработках, которые были во время «нормандской встречи» 9 декабря и будут во время следующей в марте, добавил Арахамия.

12 декабря Верховная Рада 320 голосами поддержала в целом законопроект, который продлевает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год.

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год. 

Осенью Зеленский обещал, что после «нормандского саммита» будет принят новый закон об «особом статусе» Донбасса. Однако написание нового закона решили перенести на 2020 год.

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