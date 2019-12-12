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«Свободовец» Кайда задержан из-за драки со «слугой» Богданцем

12 декабря 2019, 12:50

«Свободовец» Кайда задержан из-за драки со «слугой» Богданцем

Правоохранители задержали члена Всеукраинского объединения «Свобода» Алексея Кайду после драки с нардепом от «Слуги народа» Андреем Богданцом. Задержания проходили сегодня около 5 часов утра, сообщил лидер ВО Олег Тягнибок.

«Сегодня в 5 утра, в лучших гэбистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина — командира добровольческой роты Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва», — написал он.


Кайду доставили в Печерский райотдел полиции. Как рассказал бывший нардеп от «Свободы» Олег Осуховский в комментарии «112 Украина», Кайде не вручали подозрения. По его мнению, задержание «свободовца» проходило незаконно, так как у правоохранителей не было постановления суда.

По словам Олега Куцина, в его квартире полицейские искали «свободовца» Эдуарда Леонова, который также участвовал в потасовке с Богданцом: «Предоставлять сведения о своем побратиме я отказался, после чего составили некий протокол и ушли».

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец госпитализирован из-за драки с бывшими нардепами от ВО «Свобода» после заседания комитета Рады по вопросам агрополитики. 

11 декабря после заседания аграрного комитета Рады, на котором рассматривались поправки к закону о рынке сельхозземель, произошла драка между Богданцом и «свободовцами», которые требовали снять законопроект с рассмотрения.

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