На КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина

На подконтрольной правительству части КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».



По информации организации, мужчина 1963 года рождения направлялся на подконтрольную боевикам территорию.



«Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00», — говорится в сообщении.



Причина смерти не указывается.



В организации также выразили соболезнования семье мужчины.