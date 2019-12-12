Песков отрицает цензуру на шутки о Путине на российском ТВ. Снятие с эфира «Слуги народа» не прокомментировал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен со словами юмориста Дмитрия Брекоткина о росте цензуры на российском телевидении, в частности, запретах на шутки о Владимире Путине. Об этом пишет ТАСС.



Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: «На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный».



Представитель Кремля также не стал комментировать решение телеканала ТНТ снять с эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.



«Эта тема не имеет отношения к администрации президента, мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос», — сказал Песков.



Он добавил, что сериал давно доступен на разных платформах.



Вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из одного из эпизодов сериала шутку про президента России Владимира Путина, Песков перенаправил в редакцию телеканала.