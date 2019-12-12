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Министр юстиции хочет повышения зарплаты «хотя бы до 80 тысяч»

12 декабря 2019, 16:09

Министр юстиции хочет повышения зарплаты «хотя бы до 80 тысяч»

Министра юстиции Дениса Малюську не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

В октябре министр рассказал, что получает зарплату «примерно 17 000 гривен», с тех пор вознаграждение министру юстиции было увеличено до «уже примерно 29 000 гривен».

«Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 — надолго меня не хватит. Меньше — это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», — сказал он.

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул — это важно и для международных инвесторов: «Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ».

 

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