Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 декабря.

Политика

Верховная Рада продлила действие закона об «особом статусе» Донбасса сроком на 1 год.



Нардеп от фракции «Слуги народа» Даниил Гетманцев отказался разглашать дату нового обмена пленными.



Права человека



Управление верховного комиссара ООН по павам человека (УВКПЧ) сообщило о новых случаях произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, а также в России, куда боевики передавали задержанных.



УВКПЧ также указало на ограничение свободы мнений на подконтрольных боевикам территориях.



Боевые действия



По данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году погибли по меньше мере 3344 мирных жителя.



Общество



Грузовики 95-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск.



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