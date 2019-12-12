Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►

Обычно представители украинского шоу-бизнеса стараются не комментировать политические и не давать собственные оценки политическим событиям, но в интервью российскому журналисту Юрию Дудю известный украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш сделал несколько резонансных заявлений по поводу ситуации в Украине и на Донбассе, где он Бардаш родился и вырос.



Некоторые личные оценки Бардаша не понравились и были, как раскритикованы так и нашли поддержку в украинской блогосфере. Наш журналист решил разобраться в заявлениях Бардаша с помощью социологии. Оказалось, что некоторые его высказывания не по тональности, но по сути перекликаются с данными исследования Индекса социальной сплоченности, проводимого в Украине уже несколько лет.



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