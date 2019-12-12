Именем Шеремета назовут сквер в центре Киева

Киевский городской совет поддержал присвоение имени убитого журналиста Павла Шеремета одному из скверов. Об этом сообщили в киевском горсовете.



Дословно: «Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета», — сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Сегодня МВД провело брифинг после объявления о задержании двоих подозреваемых в убийстве Шеремета. Всего в причастности к подрыву автомобиля журналиста подозреваются пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко.



Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.