Зеленский отрицает, что дал интервью «России 1»

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что дал интервью телеканалу «Россия 1».



«Я не давал интервью телеканалу "Россия". В Париже после "нормандской встречи" где-то в 1:30 ночи был пресс-подход. В коридоре журналистка у меня что-то спросила. Я ей ничего не ответил. Было очень много журналистов из разных стран», — сказал Зеленский в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».



Ранее канал «Россия 1» анонсировал показ «первого полноценного интервью» Зеленского, которое он дал российскому СМИ в Париже.