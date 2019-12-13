Штаб ООС насчитал 8 нарушений «режима тишины», без потерь

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь велся у Авдеевк, Павлополя, Широкино, Пивденного, Крымского и Новолуганского.



С начала текущих суток боевики из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки, рассказали в штабе. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.