Зеленский ответил Путину на стих «А у нас в квартире газ»

Президент Владимир Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина, процитировавшего детский стих Сергея Михалкова.



Это произошло в эфире «Права на владу» в эфире телеканала «1+1». Ведущая напомнила Зеленскому, что Путин после переговоров в Париже затронул тему транзита газа, процитировав строчки из стиха «А у нас в квартире газ. А у вас?».



«А у нас газопровод», — ответил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи с Владимиром Путиным обсудил вопрос транзита газа. По его словам, вопрос удалось «разблокировать», дальнейшие детали, такие как «возможность, формат, объем, цена», будут решаться на уровне советников.



Действующий контракт на транзит газа в Европу между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.