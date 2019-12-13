МВД не сообщило, фигурируют ли в деле Шеремета спецслужбы

Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе не ответил на вопрос, фигурируют ли в деле убийства Павла Шеремета, сотрудники украинских или иностранных спецслужб. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Пока по уголовному производству у нас трое подозреваемых (еще два подозрения следствие планирует вручить — ред.) на данный момент продолжаются вручения (подозрений — ред.), обысковые мероприятия. Мы надеемся, что круг лиц будет расширен в отношении подозреваемых», — сказал Цуцкиридзе на брифинге МВД 12 декабря.

В четверг МВД провело брифинг после объявления о задержании двоих подозреваемых в убийстве Шеремета. Всего в причастности к подрыву автомобиля журналиста подозреваются пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года