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«Схемы»: Коломойский обеспечил Портнова жильем и охраной

13 декабря 2019, 14:57

«Схемы»: Коломойский обеспечил Портнова жильем и охраной

Олигарх Игорь Коломойский, вероятно, обеспечил жильем и автомобилем охраны экс-замглаву Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова после его возвращения в Украину. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Расследователи зафиксировали как автомобили с Портновым выезжали из офиса Коломойского. В частности, автомобиль сопровождающий охраны записан на компанию, которая входит в структуру неформальной группы «Приват».

Портнов неоднократно приезжал к дому в селе Козин под Киевом. Эту территорию называют «дебаркадером «Привата». Отмечается, что он посещал этот дом около полуночи на следующий день после возвращения в Украину.

Кроме этого, сразу после возвращения автомобиль, которым пользуется Портнов, посещал закрытую территорию Министерства внутренних дел.

«В здание Министерства внутренних дел я был приглашен руководителями полиции охраны и безопасности по вопросам, связанным с деталями договора по обеспечению охраны и сигналами о возможных противоправных действиях, поступивших в органы полиции. С руководителями МВД встреч не было», — прокомментировал свой визит Портнов.

Коломойский заявил журналистам, что Портнов — его «друг и товарищ» на протяжении десятков лет. «Он мог друг и товарищ. Это во-первых. При чем, очень давно. Уже не годы, а десятилетия. А в чем помогает — это нужно посмотреть в юридических... нужно спросить или у менеджеров, если у него есть... какие есть контракты и связи с его юридической компанией. Вот так ничего не могу ответить», — сказал бизнесмен.

Комментируя вопрос о жилье, Коломойский предположил, что это вотчина его соратника Геннадия Боголюбова. Коломойский подчеркнул, что сам Портнов не просил его помочь с местом проживания или охраной.

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