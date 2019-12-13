Опрос: Почти половина жителей подконтрольного Донбасса чувствует нехватку еды

48% жителей подконтрольной властям части Донецкой и Луганской областей не может удовлетворить пищевые потребности своей семьи. Об этом говорится в результатах исследования инициативы SCORE «Социальная сплоченность, удовлетворенность услугами и видение реинтеграции».



70% респондентов не чувствуют, что представители власти готовы слышать точки зрения, отличные от их. Почти 65% не чувствует, что полиция может защитить их.



66% опрошенных считают, что не имеют доступа к специализированным сервисам охраны здоровья.