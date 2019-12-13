Полковник ВСУ отстранен после слов об интеграции армии с боевиками и военными РФ

Начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев отстранен от обязанностей на время служебного расследования из-за его высказывания об интеграции украинской армии с боевиками и военными РФ. Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.



Начальник Генштаба поручил военной службе правопорядка провести служебное расследование относительно высказываний Ноздрачева.



«На время проведения служебного расследования Ноздрачев отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сказано в сообщении.



На круглом столе в агентстве «Укринформ» 12 декабря Ноздрачев высказал мнение о том, что «украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро». Он также заявил, что «понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще».



Позже он извинился за свои слова.