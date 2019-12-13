В штабе ООС обвинили РФ в нарушении обязательств по прекращению огня на Донбассе

Штаб операции Объединенных сил заявил о том, что Россия систематически игнорирует взятые на себя на «нормандском» саммите обязательства по прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба на странице в Facebook.



«Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров „нормандской четверки“ во Франции», - говорится в сводке.



Отмечается, что с начала суток, 13 декабря, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе. При этом обстрел велся из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.



Под обстрел попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка,Крымское.