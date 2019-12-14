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Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие

14 декабря 2019, 08:14

Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие

Фото: Приходько РИК / Telegram Фото: Приходько РИК / Telegram

Перевозивший пассажиров микроавтобус Mercedes перевернулся на трассе «Ясиноватая — Горловка», травмированы пять человек. Об этом сегодня сообщил «мэр» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько.

«В 5:40 утра на трассе "Ясиноватая — Горловка" в районе канала перевернулась Мерседес Спринтер с пассажирами. По предварительной версии водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он добавил, что водитель выполнял рейс на КПВВ «Горловка» у линии соприкосновения.

Кроме того, в 2:30 ночи в Горловке автомобиль BMW врезался в столб, водитель и пассажир погибли.

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