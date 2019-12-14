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Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского

14 декабря 2019, 14:40

Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе допустила наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не ко всем участкам территории, которую контролируют. В отчете за 12 декабря Миссия сообщила, что наблюдатели столкнулись в очередной раз с «ограничениями свободы передвижения, включая задержки на блокпостах вооруженных формирований вблизи Верхнешироковского и около участка разведения в районе Петровского».

В районе Петровского боевики позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания. На блокпосту возле Верхнешироковского наблюдателям пришлось ожидать около часа, чтобы проехать.

В Миссии напомнили, что свободный и безопасный доступ по всей территории Украины должен быть предоставлен наблюдателям в рамках Минских договоренностей, а обратное является нарушением.

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