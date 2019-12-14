У Путина не увидели прорыва после встречи «нормандской» четверки

В Кремле считают, что встреча лидеров «нормандской» четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) не принесла «судьбоносного прорыва». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского Первого канала.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв – нет», - заявил Песков.

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.