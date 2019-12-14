Епифаний: ПЦУ может перенести дату Рождества, но не сейчас

Православная церковь Украины готова к воплощению реформ, которые касаются обрядности. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил Предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает «Укринформ».



Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По словам Епифания, церковь не против переноса даты, но только тогда, когда большинство верующих поддержит это.



«Дата - это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается западного региона. Поэтому мы и далее будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса», - добавил Епифаний.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ Киевского патриархата, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.



На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.