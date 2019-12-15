Телеканал «ДНР» впервые поучаствует в пресс-конференции Путина

Представителя подконтрольного группировке «ДНР» телеканала «Первый республиканский» аккредитовали для участия в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили на самом телеканале.



«Я поеду к Владимиру Путину для того, чтобы задать именно тот вопрос, который вас больше всего волнует», — заявил сотрудник телеканала имя которого в анонсе не назвали.



Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. По информации Кремля, для участия в ней аккредитованы 1 895 человек.

