Зеленский рассказал «России 1» о желании завершить войну на Донбассе

У Украины «немножко другие взгляды» на Минские соглашения, чем у России, но работа в «нормандском формате» направлена на окончание войны на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии российскому госканалу «Россия 1».



Он отметил, что встречи в «нормандском формате» дают возможность «добиться результата — конец войны на Украине».



«Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата — конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», — подчеркнул президент Украины.



Зеленский также сообщил, что на двусторонней встрече в рамках «нормандского» саммита обсудил с Путиным важные вопросы и отметил важность начала общения.



Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов.