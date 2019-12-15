В Кремле заявили, что Зеленский не относится к «партии войны»

Президент Украины Владимир Зеленский не относится к «партии войны», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.



«Зеленский не относится к партии войны», — сказал Песков в эфире программы «Большая игра».



По его словам, «партию войны» олицетворял предыдущий президент Украины Петр Порошенко, «из-за которого текла кровь украинцев».



Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов.