Facebook начнет противодействовать манипуляциям в лентах украинцев

В первой половине 2020 года соцсеть Facebook запустит в Украине фактчекинговую программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на менеджера соцсети по публичной политике по Украине Екатерину Крук.



«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире — это программа под названием Тhird-party fact-checker», — отметила Крук.



По ее словам, у Facebook есть 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.



Facebook также визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.



«Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, — это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипуляционную информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф», — сказала Крук.