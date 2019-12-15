Донбасс. Итоги недели 9 – 15 декабря

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 9 - 15 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе



В ходе переговоров лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) была достигнута договоренность о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года, обмене пленных в формате «всех на всех», разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе и о «продлении особого статуса» Донбасса. Новая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение 4 месяцев.



По итогу саммита «нормандской четверки» президент Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, изменении вектора развития страны и уступок по территориям.



На сайте Офиса президента отредактировали документ, принятый «нормандской четверкой» на саммите в Париже 9 октября, в части, где говорится об «особом статусе» Донбасса. По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры, текст отредактировали для более корректного перевода.



Зеленский заявил, что 72 человека до конца года могут вернуться домой в результате обмена.



Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что лидеры Украины, России, Германии и Франции во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) должны быть уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.



Кроме этого, он не исключает, что Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на неподконтрольной территории Донбасса.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внести изменения в Минские соглашения возможно только при совместной работе украинской стороны с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».



Также в Кремле не исключают, что переселенцы из Донбасса, которые выехали на подконтрольные Киеву территории, смогут участвовать в работе Трехсторонней контактной группы при условии согласования этого со всеми сторонами.



Представитель группировки «ДНР» Руслан Якубов заявил о готовности формирования к разведению сил на согласованных новых участках в случае выполнения Киевом всех условий по подготовке и контролю процесса.



Политика



Верховная Рада продлила действие закона об «особом статусе» Донбасса сроком на 1 год.



Президент РФ Владимир Путин связал вопрос возврата Киеву контроля над всем участком границы на Донбассе с принятием в Украине закона об амнистии участников «ДНР/ЛНР».



Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» обратились к Госдуме России с предложением создать рабочую группу, которая бы помогла разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ».



Выборы на Донбассе возможны только после роспуска «народных милиций ДНР/ЛНР», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



Экономика



Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате военных действий на Донбассе потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов.



Права человека



Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил двух жителей неподконтрольной части Луганской области к 15 и 12 годам заключения по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины.



Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за «шпионаж» в пользу службы безопасности Украины.



Также «ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам лишения свободы по обвинению в участии в «террористическом сообществе».



Управление верховного комиссара ООН по павам человека (УВКПЧ) сообщило о новых случаях произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, а также в России, куда боевики передавали задержанных.



Общество



Украина пока не планирует передачу денег на неподконтрольную часть Донбасса для выплаты пенсий, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



В подконтрольном группировке «ДНР» городе Макеевка после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова зафиксирован подземный толчок. Однако в «ДНР» не связывают земные колебания со взрывными работами.



В Донецке был открыт бюст советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону



Грузовики 95-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск.



Боевые действия



В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести в результате конфликта на Донбассе.



По данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году погибли по меньше мере 3344 мирных жителя.



Дайджест ТВ-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Москва не уходит из Донбасса, хоть Киев и подталкивает. Конфликт не заморозили, обстрелы продолжаются // Убийство активиста в Бахмуте спровоцировало новую волну недовольства со стороны националистических групп // Политики и группы влияния используют социологические опросы для влияния на общественное мнение



«Донбасс Реалии»: За что Путин отдаст Зеленскому границу на Донбассе? // Донецк поддержал Зеленского или Путина? // Как Россия ограбила шахтеров в Донецке // Как живут на Донбассе после отвода войск



«Нині вже»: Дело Шеремета. Подозреваемым избрана мера пресечения // Невидимые травмы войны. Кто должен предоставлять психологическую помощь тем, кто живет рядом с войной и делают это?

Боевые действия



В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести в результате конфликта на Донбассе.



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