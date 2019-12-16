На Донбассе ранены двое украинских военных за минувшие сутки

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что огонь велся в районе Лебединского, Луганского, Крымского, Хутора Вильного, Светлодарска, Зайцево.



С начала текущих суток, 16 декабря, боевики огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.